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Дайвер вышел на связь с борта пропавшего на пути к «Титанику» аппарата

Один из пропавших туристов с батискафа, затерявшегося в Атлантическом океане, написал пост в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Дайвер вышел на связь с борта пропавшего на пути к «Титанику» аппарата
© Газета.Ru

По словам дайвера Голдена, он и все члены экипажа в порядке. Он попросил не узнавать их имена и не спекулировать на этой теме.

Турист добавил, что их ситуацией занимается поисково-спасательная служба. Также дайвер уточнил, что их возможности выхода в интернет ограничены и пообещал делать публикации по мере необходимости.

На борту следовавшего к затонувшему "Титанику" судна находятся несколько известных людей

«Реакция [на происшествие] и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время», — говорится в посте.

1 июня организующая экспедиции компания OceanGate сообщала, что связь с аппаратом обеспечивается через спутниковую систему StarLink.

19 июня в Атлантическом океане пропал туристический батискаф, на котором туристы погружались к обломкам «Титаника». Береговая охрана США в Бостоне подтвердила проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд. По данным Guardian, в батискафе находится пять человек. Журналист CBS, бывавший в такой экспедиции, говорил, что «детали субмарины кажутся импровизированными», включая игровой контроллер, который использовался для управления аппаратом.

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