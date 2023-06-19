Дайвер вышел на связь с борта пропавшего на пути к «Титанику» аппарата

Один из пропавших туристов с батискафа, затерявшегося в Атлантическом океане, написал пост в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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По словам дайвера Голдена, он и все члены экипажа в порядке. Он попросил не узнавать их имена и не спекулировать на этой теме.

Турист добавил, что их ситуацией занимается поисково-спасательная служба. Также дайвер уточнил, что их возможности выхода в интернет ограничены и пообещал делать публикации по мере необходимости.

«Реакция [на происшествие] и предложения помощи со всего мира действительно поразительны и только показывают настоящую доброту людей в такое время», — говорится в посте.

1 июня организующая экспедиции компания OceanGate сообщала, что связь с аппаратом обеспечивается через спутниковую систему StarLink.