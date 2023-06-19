На борту следовавшего к затонувшему "Титанику" судна находятся несколько известных людей

Британский бизнесмен-исследователь Хэмиш Хардинг, французский военный ветеран и всемирно известный эксперт по подводным лодкам, предположительно, находятся на борту туристического аппарата "Титан", с которым была потеряна связь в Атлантическом океане, сообщает Guardian.

Представитель бостонской Береговой охраны подтвердил британскому изданию в понедельник утром, что "небольшая подводная лодка с пятью людьми на борту пропала без вести недалеко от места крушения Титаника". Корабль позже был идентифицирован как "Титан", подводный аппарат для глубоководных погружений, принадлежащий компании Oceangate, занимающейся подводным туризмом.

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Несмотря на то, что обломки "Титаника" покоятся к юго-востоку от побережья Ньюфаундленда, канадские власти сообщили Guardian, что поисковые работы находятся под юрисдикцией Бостонского флота Береговой охраны США.

OceanGate Expeditions, компания, предлагающая посещение затонувшего корабля, лежащего на дне океана на глубине 4,5 тысячи метров в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда, проводит экспедиции с 2021 года.

Одним из тех, кто предположительно находится на борту, является Поль-Анри Наргеоле, бывший командующий французскими военно-морскими силами, глубоководный водолаз и пилот подводного плавания. В качестве директора по подводным исследованиям E/M Group и RMS Titanic, Inc., он широко известен как ведущий специалист по месту крушения, и, возможно, он руководил подводным аппаратом во время погружения с четырьмя пассажирами. Наргеоле возглавил несколько экспедиций на Титаник и руководил извлечением 5000 артефактов, в том числе "большой части" - 20-тонной секции корпуса "Титаника".

На борту также может находиться исполнительный директор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, сообщает Sky News. Два года назад OceanGate начала принимать небольшие группы "гражданских ученых" на мини-субмарине из пяти человек по цене 125 тысяч долларов на человека. Стоимость поездки сейчас оценивается в 250 тысяч долларов.