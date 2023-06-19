26-летняя россиянка потеряла 2 млн рублей в мошеннической викторине

26-летняя жительница подмосковного города Руза перевела более 2 миллионов рублей мошенникам, которые обещали ей денежный выигрыш за победу в викторине. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, девушка приняла участие в онлайн-викторине, за правильные ответы в которой участникам обещали реальные деньги. При этом, чтобы продолжать участие, девушке приходилось осуществлять денежные переводы на указанные на сайте реквизиты. Когда жительница Подмосковья перевела более 350 тысяч рублей, её поздравили с выигрышем 6 миллионов, но для получения приза девушку попросили оплатить комиссию в 1,9 миллиона рублей.