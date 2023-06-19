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В пропавшем на пути к «Титанику» батискафе был британский миллиардер

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находился на борту подводной лодки, пропавшей в Атлантическом океане при спуске к затонувшему «Титанику». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на приемного сына бизнесмена Брайана Заса.

Речь идет о батискафе компании-организаторе туристических погружений к «Титанику» OceanGate Expeditions. О его пропаже стало известно 19 июня. Лодка перестала посылать сигналы.

На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек

«Мои мысли и молитвы по поводу моего отчима Хэмиша Хардинга, субмарина которого пропала без вести, исследуя "Титаник". Поисково-спасательная операция продолжается», — сказал Зас.

На борту лодки также находятся французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе и гендиректор и основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

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