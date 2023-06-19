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Суд на Украине продлил арест офицеру, пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ

Украинский суд до 21 июля продлил содержание под стражей бывшему офицеру ССО Украины Роману Червинскому, который безуспешно пытался угнать российский военный самолет. Об этом пишет «Газета.Ru».

Суд на Украине продлил арест офицеру, пытавшемуся угнать самолет ВКС РФ
© РИА Новости

Отмечается, что Червинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 24 апреля 2023 года.

В СБУ пояснили, что его несогласованные с руководством действия привели к тому, что российские военные получили сведения о расположении украинских солдат и нанесли точный удар по аэропорту «Канатово»

Напомним, что предыдущее заседание суда состоялось 15 мая. Судьи приняли решение оставить разведчика под арестом.

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