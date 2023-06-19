Крупный пожар разгорелся в центре Москвы

В Москве на стройке рядом со станцией метро Новослободская произошёл крупный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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Уточняется, что из огня эвакуировались 6 человек.

«На Новосущевской улице, 13 на стройке произошел пожар. Загорелся утеплитель и пенопласт. Спасены шесть человек, информация о пострадавших уточняется», – заявил источник.

Он также добавил, что на месте пожара работают экстренные службы.

Кроме того, в пресс-службе Центра организации дорожного движения добавили, что перекрытия дорог из-за пожара нет.