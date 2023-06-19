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Туристка из США, которую столкнули с 50-метрового обрыва в Германии, выписана из больницы

В Германии 22-летнюю девушку выписали из больницы после падения с 50-метровой высоты, организованное ее соотечественником. Об этом сообщает AP News.

Туристка из США, которую столкнули с обрыва в Германии, выписана из больницы
© Газета.Ru

Инцидент произошел в четверг, 15 июня, в немецкой общине Швангау, на территории которой находится популярный у туристов замок Нойшванштайн и мост Мариенброкке.

Как пишет источник, 21-летняя девушка и ее 22-летняя подруга, приехавшие в Германию из США, столкнулись там с 30-летним соотечественником, который затем позвал их прогуляться по дорожке, ведущей к смотровой площадке с видом на главную достопримечательность.

Он, по имеющимся данным, попытался столкнуть младшую из туристок, а ее приятельница попыталась остановить злоумышленника. В итоге с 50-метрового обрыва в овраг упали обе американки. Обе они были доставлены больницу, но одна из них получила несовместимые с жизнью травмы. В понедельник, 19 июня, из медучреждения выписалась девушка, пытавшаяся спасти свою подругу.

Вскоре после происшествия полиция арестовала американца, подозреваемого в попытке изнасилования и в совершении еще двух тяжких преступлений. На данный момент известно, что никто из потерпевших не был с ним знаком.

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце мая сообщалось, что туристка из Екатеринбурга сорвалась с обрыва смотровой площадки в Дагестане.

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