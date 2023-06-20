ГУ МЧС сообщило о ликвидации пожара в центре Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание, происшедшее в Москве , недалеко от станции метро Новослободская. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Москве .

По данным МЧС, в 22:33 мск пожар локализовали на площади 50 квадратных метров. В 22:34 мск пожар был полностью ликвидирован. Ранее сообщалось, что пожар произошел в Тверском районе Москвы. Столб дыма был виден на Новосущевской улице. По предварительной информации, причиной стало воспламенение утеплителя и пенопласта на первом этаже стройки.

По автолестнице были эвакуированы шесть человек. Сообщений о пострадавших не поступало. Утром 19 июня пожарные ликвидировали возгорание на территории завода на юго-востоке Москвы. Сообщение о возгорании на крыше производственного здания в Москве поступило в 10:54 мск. В момент возгорания четырехэтажное здание находилось на реконструкции. В 11:24 мск возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. До этого крупный пожар произошел на территории Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" в Москве.