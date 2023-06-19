Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находился в батискафе, пропавшем в Атлантическом океане при спуске к "Титанику". Об этом сообщает телеканал Sky News.

Канал ссылается на запись пасынка Хардинга Брайана Заса в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).

"Мои мысли и молитвы за моего отчима Хэмиша Хардинга, его подводная лодка пропала без вести, исследуя "Титаник", - написал Зас.

Пасынок миллиардера добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

Хардинг является председателем Action Aviation - компании по продаже и эксплуатации самолетов.

По информации Sky News, на борту судна находятся еще два человека: французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, а также генеральный директор и основатель компании-организатора туристических погружений к "Титанику" OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

О пропаже батискафа, спускавшегося в район обломков знаменитого лайнера, стало известно днем 19 июня. К его поискам привлечена береговая охрана США.