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Sky News: Британский миллиардер Хардинг был в пропавшем при спуске к "Титанику" батискафе

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг находился в батискафе, пропавшем в Атлантическом океане при спуске к "Титанику". Об этом сообщает телеканал Sky News.

Канал ссылается на запись пасынка Хардинга Брайана Заса в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской).

"Мои мысли и молитвы за моего отчима Хэмиша Хардинга, его подводная лодка пропала без вести, исследуя "Титаник", - написал Зас.

Пасынок миллиардера добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек

Хардинг является председателем Action Aviation - компании по продаже и эксплуатации самолетов.

По информации Sky News, на борту судна находятся еще два человека: французский пилот-подводник Поль-Анри Нарголе, а также генеральный директор и основатель компании-организатора туристических погружений к "Титанику" OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

О пропаже батискафа, спускавшегося в район обломков знаменитого лайнера, стало известно днем 19 июня. К его поискам привлечена береговая охрана США.

Организацией погружения занималась OceanGate Expeditions, которая два года назад начала "туры" к "Титанику" за 125 тысяч долларов с человека.

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