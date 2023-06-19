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Сильный пожар разгорелся в центре Москвы

В центре Москвы недалеко от метро «Новослободская» разгорелся сильный пожар. Об этом в понедельник, 19 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что огонь возник на Новосущевской улице в доме № 13. Здание сейчас находится на стадии строительства. На место происшествия выехали экстренные службы.

Утром 19 июня пожар произошел на территории Центрального ремонтно-механического завода в Кузьминках. В 11:24 возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров, а спустя 10 минут ликвидировано. В здании горели кровля, битум и утеплитель.

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Другой пожар произошел в торговом центре «Галерея» в подмосковном городе Видное. На парковке внутри ТЦ загорелся автомобиль. К ликвидации пламени была привлечена команда огнеборцев из семи человек и двух единиц специальной техники. В результате инцидента никто не пострадал.

Еще один пожар произошел недалеко от Дзержинской ТЭЦ в Подмосковье. По предварительным данным, площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Позднее пожар был потушен, никто не пострадал.

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