В немецком городе Руст в парке развлечений Europa-Park произошел сильный пожар. Посетители оказались заблокированы на американских горках, пишет портал 20Minuten со ссылкой на источник.

«Несколько человек застряли на американских горках. Они всеми способами пытались покинуть их», - отметил источник.

Собеседник портала уточнил, что перед пожаром были слышны несколько взрывов.

На кадрах, опубликованных изданием, над парком поднимается огромный столб черного дыма.

На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Они стремятся локализовать возгорание, производят эвакуацию посетителей.

Количество пострадавших пока неизвестно. Также не сообщается о причинах пожара.