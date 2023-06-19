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В ФРГ посетители парка развлечений застряли на аттракционах во время пожара

В немецком городе Руст в парке развлечений Europa-Park произошел сильный пожар. Посетители оказались заблокированы на американских горках, пишет портал 20Minuten со ссылкой на источник.

«Несколько человек застряли на американских горках. Они всеми способами пытались покинуть их», - отметил источник.

Собеседник портала уточнил, что перед пожаром были слышны несколько взрывов.

На кадрах, опубликованных изданием, над парком поднимается огромный столб черного дыма.

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На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Они стремятся локализовать возгорание, производят эвакуацию посетителей.

Количество пострадавших пока неизвестно. Также не сообщается о причинах пожара.

Напомним, что это не первый инцидент в парке. Так, 26 мая 2018 года произошло возгорание на аттракционе «Пираты Батавии». Спасатели эвакуировали свыше 25 тыс. посетителей.

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