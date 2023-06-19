Начальница отдела МВД получила взятку от иностранца и попала в СИЗО

В Ленинградской области задержали начальницу отдела дознания ОМВД России по Тосненскому району за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, женщина получила вознаграждение от фигуранта уголовного дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ. За это она должна была прекратить дело.

Взятка составила 35 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Фигурантку задержали сотрудники Управления собственной безопасности Главка в доме на улице Боярова в городе Тосно.

В отношении сотрудницы МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО. По факту произошедшего продолжается проверка.