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Начальница отдела МВД получила взятку от иностранца и попала в СИЗО

В Ленинградской области задержали начальницу отдела дознания ОМВД России по Тосненскому району за коррупцию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Начальница отдела МВД получила взятку от иностранца и попала в СИЗО
© РИА Новости

По данным ведомства, женщина получила вознаграждение от фигуранта уголовного дела по статье 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации») УК РФ. За это она должна была прекратить дело.

Взятка составила 35 тысяч рублей, уточнили «Ленте.ру» в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Фигурантку задержали сотрудники Управления собственной безопасности Главка в доме на улице Боярова в городе Тосно.

В отношении сотрудницы МВД возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО. По факту произошедшего продолжается проверка.

Ранее сообщалось, что в Саратове главу отдела по борьбе с коррупцией заподозрили во взятке в виде коттеджа.

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