Guardian: На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек
Пять человек находились на борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона.
"Представитель береговой охраны подтвердил, что недалеко от места крушения "Титаника" пропала небольшая подводная лодка с пятью людьми на борту", - пишет издание.
По информации Guardian, подводный аппарат принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая два года назад начала "туры" к "Титанику" за 125 тысяч долларов с человека.
Газета отмечает, что у Oceangate была запланирована на 12-20 июня экспедиция к месту крушения.
Ранее BBC сообщила, что в Атлантическом океане идут поиски пропавшего подводного аппарата, доставлявшего туристов к "Титанику". Обломки корабля покоятся на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.