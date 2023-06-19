На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек

Пять человек находились на борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона.

© Commons.wikimedia.org

"Представитель береговой охраны подтвердил, что недалеко от места крушения "Титаника" пропала небольшая подводная лодка с пятью людьми на борту", - пишет издание.

По информации Guardian, подводный аппарат принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая два года назад начала "туры" к "Титанику" за 125 тысяч долларов с человека.

Газета отмечает, что у Oceangate была запланирована на 12-20 июня экспедиция к месту крушения.