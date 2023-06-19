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Guardian: На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек

Пять человек находились на борту подводного аппарата, пропавшего в районе места крушения лайнера "Титаник" в Атлантическом океане. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на береговую охрану Бостона.

На борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа было пять человек
© Commons.wikimedia.org

"Представитель береговой охраны подтвердил, что недалеко от места крушения "Титаника" пропала небольшая подводная лодка с пятью людьми на борту", - пишет издание.

По информации Guardian, подводный аппарат принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая два года назад начала "туры" к "Титанику" за 125 тысяч долларов с человека.

В США пропала связь с туристической подводной лодкой, погружавшейся к «Титанику»

Газета отмечает, что у Oceangate была запланирована на 12-20 июня экспедиция к месту крушения.

Ранее BBC сообщила, что в Атлантическом океане идут поиски пропавшего подводного аппарата, доставлявшего туристов к "Титанику". Обломки корабля покоятся на глубине 3800 метров примерно в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.

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