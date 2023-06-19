Полиция конфисковала у заключенных двух свиней и 12 боевых петухов

Полиция Эквадора провела рейд в одной из тюрем строгого режима и сделала много необычных находок. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Полиция латиноамериканской страны в сотрудничестве со спецназом устроила обыск в тюрьме «Беллависта» в городе Санто-Доминго. Правоохранители конфисковали у заключенных две дюжины колюще-режущих предметов, 26 электрических приспособлений, двух свиней и 12 боевых петухов.

Об этом полицейские сообщили на официальных страницах в соцсетях без дополнительных комментариев о том, как найденные животные попали в тюрьму.

Тюрьмы Эквадора известны ужасными условиями содержания и высоким уровнем насилия.