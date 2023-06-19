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СМИ рассказали о состоянии пострадавшего в конфликте с юристом Понасенкова*

Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с юристом публициста Евгения Понасенкова Рамисом Зариповым, частично парализовало. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

СМИ рассказали о состоянии пострадавшего в конфликте с юристом Понасенкова*
© РИА Новости

Отмечается, что у 55-летнего мужчины вывили левосторонний гемипарез — нарушение движений левых конечностей. При этом у Диброва наблюдаются небольшие позитивные изменения в состоянии. В частности, находясь в состоянии глубокого оглушения, он иногда реагирует на команды, может сжать руку или поморгать глазами. Дибров продолжает находиться на аппарате ИВЛ, поэтому узнать есть ли нарушения речи пока невозможно.

Напомним, что мужчина оказался в больнице после конфликта с Понасенковым. Публицист гулял со своим юристом по Арбату в Москве, когда столкнулись с Дибровым, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Во время конфликта Зарипов оттолкнул мужчину, он упал и получил серьезную травму головы.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента

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