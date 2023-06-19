$83.99+0.3491.80+0.16

Подполковник российской полиции попался на взятке в виде коттеджа

В Саратове подполковника российской полиции заподозрили в коррупции. Об этом в понедельник, 19 июня, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Подполковник российской полиции попался на взятке в виде коттеджа
© РИА Новости

По данным следствия, подозреваемый ранее возглавлял городской отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями, главой одной из компаний за прекращение проверки ему была предложена взятка в виде коттеджа площадью 126 квадратных метров и участком 8 соток. Подполковник оформил подарок на своего отца. Стоимость дома оценивается в 3,5 миллиона рублей.

Ранее в Ставрополе бывшего инспектора ГИБДД заподозрили в получении взятки в размере миллиона рублей.

2
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители