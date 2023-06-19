Подполковник российской полиции попался на взятке в виде коттеджа

В Саратове подполковника российской полиции заподозрили в коррупции. Об этом в понедельник, 19 июня, в своем Telegram -канале сообщает издание Baza.

По данным следствия, подозреваемый ранее возглавлял городской отдел полиции по борьбе с экономическими преступлениями, главой одной из компаний за прекращение проверки ему была предложена взятка в виде коттеджа площадью 126 квадратных метров и участком 8 соток. Подполковник оформил подарок на своего отца. Стоимость дома оценивается в 3,5 миллиона рублей.