$83.99+0.3491.80+0.16

В США пропала связь с туристической подводной лодкой, погружавшейся к «Титанику»

Береговая охрана США заявила, что пропала связь с подводной лодкой, которая доставляла туристов к затонувшему «Титанику». Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что специалисты начали поиски пропавшего аппарата.

Данных о том, сколько человек находились на борту лодки, пока нет. Также нет сведений о возможных причинах пропажи аппарата.

В российский пассажирский лайнер ударила молния

Напомним, что останки легендарного судна находятся на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.

Погружения к «Титанику» исследователи и туристы осуществляют на глубоководных аппаратах из углеродного волокна и титана.

5
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители