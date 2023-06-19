В США пропала связь с туристической подводной лодкой, погружавшейся к «Титанику»

Береговая охрана США заявила, что пропала связь с подводной лодкой, которая доставляла туристов к затонувшему «Титанику». Об этом пишет РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что специалисты начали поиски пропавшего аппарата.

Данных о том, сколько человек находились на борту лодки, пока нет. Также нет сведений о возможных причинах пропажи аппарата.

Напомним, что останки легендарного судна находятся на глубине 3800 метров на дне Атлантического океана в 600 км от побережья канадского Ньюфаундленда.