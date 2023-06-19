В работе зеленой ветки метро произошел сбой из-за человека на путях

Из-за человека на пути произошёл сбой в движении поездов зелёной ветки московского метро. Об этом в своём Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.

Отмечается, что из-за человека на рельсах были увеличены интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии (2). Кроме того, от станции «Ховрино» до станции «Речной вокзал» движение поездов было временно приостановлено.

Подробности инцидента, а также состояние попавшего на рельсы пока не уточняются.