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В работе зеленой ветки метро произошел сбой из-за человека на путях

Из-за человека на пути произошёл сбой в движении поездов зелёной ветки московского метро. Об этом в своём Telegram-канале сообщил департамент транспорта Москвы.

В работе зеленой ветки метро произошел сбой из-за человека на путях
© РИА Новости

Отмечается, что из-за человека на рельсах были увеличены интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии (2). Кроме того, от станции «Ховрино» до станции «Речной вокзал» движение поездов было временно приостановлено.

Подробности инцидента, а также состояние попавшего на рельсы пока не уточняются.

Ранее пассажира задержали в московском метро за повреждение створки турникета на станции «Сокольники».

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