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Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за незаконный оборот наркотиков латыша Андрейса Малюхинса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша
© РИА Новости

Российские силовики передали фигуранта в пункте пропуска Лудонка — Виентули компетентным органам Латвийской Республики.

По данным латвийских властей, в январе 2015 года Малюхинса задержали в Риге при попытке перевезти и продать 12 килограммов марихуаны. Рижский региональный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, однако он скрылся от уголовного преследования за границей.

В марте 2020 года осужденный был объявлен в международный розыск. Его задержали в январе в Ленинградской области. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче разыскиваемого.

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