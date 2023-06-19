Россия экстрадировала в Латвию осужденного за сбыт наркотиков латыша

Россия экстрадировала в Латвию осужденного за незаконный оборот наркотиков латыша Андрейса Малюхинса. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Российские силовики передали фигуранта в пункте пропуска Лудонка — Виентули компетентным органам Латвийской Республики.

По данным латвийских властей, в январе 2015 года Малюхинса задержали в Риге при попытке перевезти и продать 12 килограммов марихуаны. Рижский региональный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы, однако он скрылся от уголовного преследования за границей.