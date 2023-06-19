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Стали известны подробности дела о самоубийстве четырех сестер в КБР

Три сестры, погибшие 17 июня в ДТП в Кабардино-Балкарии, ранее жаловались на давление со стороны родственников, передает Telegram-канал Baza. Их обвиняли в суициде четвертой сестры, которая покончила с собой накануне.

Стали известны подробности дела о самоубийстве четырех сестер в КБР
© МВД по КБР

17 июня сестры звонили брату и сообщали, что они готовы покончить с собой, после чего перестали выходить на связь. Позже их тела нашли в горящем автомобиле под 18-метровым обрывом.

Изначально сообщалось, что женщина, находившаяся за рулем, не справилась с управлением. Всем погибшим было от 43 до 48 лет. ДТП произошло на 19 км региональной автодороги «Чегем-2-Булугну», при въезде в сельское поселение Нижний Чегем. Республиканская прокуратура проводит проверку по фактам обстоятельств, которые привели к гибели женщин.

Ранее в московском районе Южное Бутово мужчина порезал дочь и жену а после забаррикадировался в квартире. Когда дверь в квартиру была взломана, он свесился с балкона шестого этажа и заявлял, что не хочет жить. Он также кричал, что воспитывался в детдоме. При падении с высоты он выжил и был госпитализирован.

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