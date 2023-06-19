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22-летняя мать пропала с тремя детьми в российском городе

В Ачинске Красноярского края 22-летняя мать пропала с тремя детьми. Об этом рассказали региональному порталу Ngs24.ru в полиции.

22-летняя мать пропала с тремя детьми в российском городе
©  Dylan nolte / Unsplash

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что о исчезновении девушки стало известно 16 июня. Россиянка вместе с семимесячным ребенком отправилась в детский сад за двумя дочерями — 2 и 4 лет. В пути все они пропали, телефон горожанки недоступен.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась свекровь жительницы Ачинска. Приметы пропавшей: рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы. В день исчезновения она была в бордовом пиджаке в клетку, белой футболке и темных штанах.

В мае сообщалось, что в Сахалинской области 15-летняя девочка-подросток ушла из дома и пропала.

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