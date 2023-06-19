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Москвич угрожал пистолетом девятилетнему обидчику своего брата

В столичном районе Очаково-Матвеевское юноша угрожал девятилетнему мальчику пистолетом, требуя на коленях извиниться перед его братом. Об этом сообщил Teelgram-канал Shot.

Москвич угрожал пистолетом девятилетнему обидчику своего брата
© Shutterstock

По данным издания, два третьеклассника играли на детской площадке. В какой-то момент между ними произошел конфликт, после чего один из мальчиков позвал своего 20-летнего брата. Юноша, угрожая пистолетом, заставил школьника стать на колени и попросить у его брата прощения.

Третьеклассник пришел домой и рассказал обо всем родителям. Они сообщили о случившемся в полицию.

Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов 20-летний юноша брызнул баллончиком в лицо отца девятилетнего мальчика. После этого он скрылся с места происшествия.

Полицейские устанавливают местонахождение злоумышленника. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Омске школьник устроил стрельбу из игрушечного пистолета и напугал соседей.

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