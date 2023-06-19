Бывшая российская чиновница попалась с марихуаной в аэропорту Москвы
Экс-чиновница Департамента здравоохранения Орловской области попалась с наркотиками в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 25-летняя туристка прилетела в Москву из Китая. При прохождении таможенного контроля ее остановили и провели досмотр. В результате у девушки обнаружили один грамм марихуаны.
Бывшую сотрудницу регионального депздрава задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков.
9 июня сообщалось, что таможенники в Шереметьево обнаружили в багаже 29-летнего гражданина Ирана марихуану. Наркотики учуяла овчарка по кличке Брауни. При досмотре вещей выяснилось, что мужчина спрятал марихуану в 18 упаковках с эмблемами чая и шейкере. В отношении иранца возбуждено уголовное дело по статье 229.1 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Мужчине грозит до десяти лет колонии.