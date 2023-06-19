Бывшая российская чиновница попалась с марихуаной в аэропорту Москвы

Экс-чиновница Департамента здравоохранения Орловской области попалась с наркотиками в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что 25-летняя туристка прилетела в Москву из Китая. При прохождении таможенного контроля ее остановили и провели досмотр. В результате у девушки обнаружили один грамм марихуаны.

Бывшую сотрудницу регионального депздрава задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наркотиков.