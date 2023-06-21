В Киеве предупредили о нехватке воды для 1 млн человек из-за разрушения ГЭС

В Киеве предупредили о нехватке воды для одного миллиона человек из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое мнение в интервью телеканалу NHK высказал вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Он указал, что ситуация с наводнениями улучшилась, однако угроза дефицита воды для значительного количества граждан сохраняется. В связи с этим ведется строительство водопроводов.

«С другой стороны, мы еще не разобрались в вопросах восстановления поврежденных сельхозугодий», — отметил Кубраков.