Пассажир набросился с ножом на попутчиков в поезде Барнаул — Адлер

Недалеко от города Канаша в Чувашии пассажир поезда Барнаул — Адлер набросился с ножом на своих попутчиков в купе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, нападавший занимал верхнюю полку купе. По неизвестной причине он спрыгнул и начал бить ножом попутчиков. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что две нижние полки, откидной столик, двери и часть стены вагона измазаны кровью.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Сотрудники транспортной полиции задержали нападавшего. Вагон, в котором произошло преступление, оцепили.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.