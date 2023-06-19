Пассажир набросился с ножом на попутчиков в поезде Барнаул — Адлер

Мужчина устроил резню в купе поезда Барнаул — Адлер
Недалеко от города Канаша в Чувашии пассажир поезда Барнаул — Адлер набросился с ножом на своих попутчиков в купе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.
По данным издания, нападавший занимал верхнюю полку купе. По неизвестной причине он спрыгнул и начал бить ножом попутчиков. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что две нижние полки, откидной столик, двери и часть стены вагона измазаны кровью.
Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Сотрудники транспортной полиции задержали нападавшего. Вагон, в котором произошло преступление, оцепили.
Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что пассажир волгоградского автобуса напал на мужчину, который отомстил ему ударом ножа в спину. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько дней его перевели на амбулаторное лечение.