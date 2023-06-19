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Мужчина устроил резню в купе поезда Барнаул — Адлер

Недалеко от города Канаша в Чувашии пассажир поезда БарнаулАдлер набросился с ножом на своих попутчиков в купе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Пассажир набросился с ножом на попутчиков в поезде Барнаул — Адлер
© РИА Новости

По данным издания, нападавший занимал верхнюю полку купе. По неизвестной причине он спрыгнул и начал бить ножом попутчиков. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что две нижние полки, откидной столик, двери и часть стены вагона измазаны кровью.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Сотрудники транспортной полиции задержали нападавшего. Вагон, в котором произошло преступление, оцепили.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что пассажир волгоградского автобуса напал на мужчину, который отомстил ему ударом ножа в спину. Пострадавшего госпитализировали, однако через несколько дней его перевели на амбулаторное лечение.

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