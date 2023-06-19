Расследование серии убийств «лесопаркового маньяка» возобновили спустя 18 лет

«Лесопаркового маньяка» из Челябинска Алексея Корочкина, который отсидел 18 лет за серию убийств и изнасилований, могут оправдать. Как сообщает газета «Известия», Следственный комитет возобновил расследование уголовного дела после того, как к полицейским попал пистолет, из которого были убиты все жертвы. Его владельцем оказался умерший от рака бывший полицейский.

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Напомним, что в 2004 году в Челябинске была совершена серия нападений. Преступник приходил в местный лесопарк, искал там пары на автомобилях, расстреливал мужчин и насиловал девушек. Подозреваемого задержали спустя несколько месяцев — обвинения предъявили 32-летнему Корочкину, который работал ночным сторожем и жил рядом с парком.

Сам мужчина не признал свою вину, а следствию не удалось предоставить орудие убийства и результаты экспертизы. Несмотря на это, Корочкина признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Однако возможное доказательство невиновности мужчины появилось в апреле этого года. Тогда жительница Челябинска сдала в полицию оружие своего покойного мужа Александра Болотова, который умер от рака. Баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов полностью совпал с орудием, которым маньяк совершал свои убийства.

Старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков отметил, что сейчас по данному уголовному делу проводится комплекс мероприятий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедших событий.