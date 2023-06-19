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Тела трех сестер нашли в сгоревшем Mercedes-Benz в Кабардино-Балкарии

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в салоне сгоревшего легкового автомобиля были найдены тела трех женщин. Полицейские рассматривают версию о самоубийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, днем 17 июня 2023 года в двух метрах от автодороги «Чегем Второй – Булунгу» местные жители увидели охваченный огнем автомобиль Mercedes-Benz. Транспортное средство находилось в пойме реки Чегем между селами Лечинкай и Нижний Чегем.

Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри автомобиля тела трех сестер Ахаевых: 48-летней Альбины, 43-летней Амины и 42-летней Арины. Сотрудники правоохранительных органов связались с братом погибших. Мужчина рассказал, что утром с ним говорила Амина и сообщила о своем желании покончить жизнь самоубийством. После этого она перестала отвечать на звонки.

Выяснилось, что накануне четвертая сестра погибших совершила суицид.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области сельскую учительницу подозревают в доведении 8-летнего школьника до попытки суицида.

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