В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в салоне сгоревшего легкового автомобиля были найдены тела трех женщин. Полицейские рассматривают версию о самоубийстве. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, днем 17 июня 2023 года в двух метрах от автодороги «Чегем Второй – Булунгу» местные жители увидели охваченный огнем автомобиль Mercedes-Benz. Транспортное средство находилось в пойме реки Чегем между селами Лечинкай и Нижний Чегем.

Приехавшие на место происшествия пожарные обнаружили внутри автомобиля тела трех сестер Ахаевых: 48-летней Альбины, 43-летней Амины и 42-летней Арины. Сотрудники правоохранительных органов связались с братом погибших. Мужчина рассказал, что утром с ним говорила Амина и сообщила о своем желании покончить жизнь самоубийством. После этого она перестала отвечать на звонки.

Выяснилось, что накануне четвертая сестра погибших совершила суицид.