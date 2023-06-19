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В ДНР сообщили о гибели ребенка, подорвавшегося на мине

МВД по Донецкой народной республике сообщило в своем Telegram-канале о гибели шестилетней девочки, которая подорвалась на украинской мине в районе города Волноваха.

В ДНР сообщили о гибели ребенка, подорвавшегося на мине
© Potashev Aleksandr/Shutterstock

"В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию Волновахского района поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу был доставлен труп 6-летней девочки", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, на протяжении двух суток со стороны Украины по селу Новопетриковка производился обстрел минами. Одна из них упала во двор дома, где проживала семья ребенка. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошел взрыв и она получила многочисленные травмы. Уточняется, что родители отвезли пострадавшую в медицинский пункт, расположенный в селе Азов, а после она была доставлена в Мариуполь. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.

19 июня в экстренных службах ДНР заявляли, что в результате обстрела города Волноваха, совершенного Вооруженными силами Украины, как минимум восемь человек получили ранения. Отмечалось, что некоторые снаряды упали в районе станции переливания крови.

В этот же день в ДНР сообщали, что украинские войска в 9:10 мск выпустили по Волновахе 10 ракет из реактивной системы залпового огня.

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