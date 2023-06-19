В ДНР сообщили о гибели ребенка, подорвавшегося на мине

По информации ведомства, на протяжении двух суток со стороны Украины по селу Новопетриковка производился обстрел минами. Одна из них упала во двор дома, где проживала семья ребенка. Девочка наступила на лежавшую в траве мину, в результате чего произошел взрыв и она получила многочисленные травмы. Уточняется, что родители отвезли пострадавшую в медицинский пункт, расположенный в селе Азов, а после она была доставлена в Мариуполь. Однако по прибытии в больницу ребенок скончался.