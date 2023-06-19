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Суд по делу Навального* об экстремизме пройдет в закрытом режиме

Мосгорсуд решил провести процесс по делу блогера Алексея Навального о создании экстремистского сообщества в закрытом режиме, опасаясь провокаций в отношении участников процесса, сообщает ТАСС.

Суд по делу Навального* об экстремизме пройдет в закрытом режиме
© Газета.Ru

Дело слушается в исправительной колонии N6 Владимирской области, где в настоящее время отбывает наказание Навальный.

Судья Андрей Суворов, рассматривающий дело, заявил, что причиной такого решения стало получение судом письма, в котором говорилось о возможных провокациях на процессе. Также судья отметил, что в деле есть некий свидетель, для обеспечения безопасности которого процесс надо закрыть. Прокурор поддержал решение суда. Защита Навального выступила против.

Ранее стало известно, что в Мосгорсуд поступило новое дело в отношении Навального, обвиняемого в создании экстремистского сообщества.

Навальный обвиняется по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в нем) и еще по шести статьям УК. По делу также проходит бывший технический директор YouTube-канала Навального Даниэль Холодный, он арестован.

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