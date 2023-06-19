В Удмуртии загорелось железнодорожное оборудование
В Удмуртии на железнодорожном перегоне Кичево — Бугрыш, неподалеку от деревни Сундуково, загорелось оборудование. Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о возможном поджоге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на 17 июня 2023 года. В результате возгорания оказались повреждены путевая коробка с проводами и деревянная шпала. Из-за этого движение пяти поездов было задержано на срок от 5 до 50 минут.
На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили отпечатки пальцев. Специалисты проводят необходимые экспертизы, которые помогут установить причину случившегося.
Ранее в Москве неизвестные подожгли три релейных шкафа, обеспечивающих работу семафоров. Оборудование расположено на расстоянии полутора метров друг от друга. Инцидент не повлиял на движение поездов.