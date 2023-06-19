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В Одесской области без света остались около 230 тысяч потребителей

Около 230 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии на подстанции.

В Одесской области без света остались около 230 тысяч потребителей
© U.S. Navу

Об этом сообщило Минэнерго Украины.

По данным ведомства, в результате ряда технологических нарушений произошла аварийная ситуация на подстанции оператора системы передачи в Одесской области, «без света одновременно остались 230 тыс. потребителей».

Ранее украинское Министерство энергетики сообщило, что энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.

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