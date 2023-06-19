В Одесской области без света остались около 230 тысяч потребителей
Около 230 тыс. потребителей в Одесской области остались без света в результате аварии на подстанции.
Об этом сообщило Минэнерго Украины.
По данным ведомства, в результате ряда технологических нарушений произошла аварийная ситуация на подстанции оператора системы передачи в Одесской области, «без света одновременно остались 230 тыс. потребителей».
Ранее украинское Министерство энергетики сообщило, что энергетическая инфраструктура повреждена в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины.