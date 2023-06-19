СМИ: БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области

БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области, передает Telegram-канал SHOT. По информации канала, атака произошла в ночь на 17 июня. Украинский дрон-камикадзе рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. В Минобороны России не подтверждали эту информацию

Никто из людей не пострадал, но без света остались более 1800 домов в Тёткино и Попово-Лежачах.

19 июня украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозпостройки и несколько автомобилей. Кроме этого, под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество. На месте работают аварийные службы.