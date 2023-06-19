Расследование серии убийств "лесопаркового маньяка" возобновили спустя 18 лет

Алексей Корочкин, которого приговорили к 20 годам лишения свободы за серию убийств и изнасилований в Челябинске, не признал свою вину. Спустя 18 лет расследование уголовного дела возобновили. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

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По данным издания, вдова бывшего сотрудника МВД принесла в отдел полиции сейф с оружием ее покойного супруга Александра Болотова. Баллистическая экспертиза показала, что один из пистолетов является орудием убийства мужчин в челябинском парке. Из-за новых обстоятельств расследование уголовного дела было возобновлено.

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Следователи установили, что во время совершения серии убийств и изнасилований Болотов поссорился с женой и переехал жить к матери, жилье которой находилось недалеко от парка. Мужчину часто навещал младший брат - Андрей Болотов, в гардеробе которого в то время был камуфляж. Жертвы нападений отметили, что он чем-то похож на нападавшего.

Пятеро потерпевших описывали злоумышленника то худым и высоким, то крепким и низким, а последнее убийство было совершено двумя людьми в камуфляже.

В 2004 году на территории лесопарка в Челябинске была совершена серия убийств и изнасилований. "Криминального авторитета" Яшу Абдулаева неизвестный застрелил в его легковом автомобиле "Мерседес". Убийца изнасиловал его 20-летнюю спутницу - студентку Ирину Коренкову. Девушка с трудом смогла описать нападавшего, одетого в камуфляж. Следователи посчитали убийство заказным.

Через месяц неизвестный застрелил Игоря Печенкина. Его девушке удалось сбежать. Нападавшего она также не смогла описать, запомнив лишь камуфляж.

Через какое-то время был застрелен студент местного вуза Владимир Карасев. Нападавший изнасиловал его спутницу. Девушка не запомнила внешность преступника.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего Алексея Корочкина, который жил рядом с парком и работал ночным сторожем. У мужчины не было передних зубов. При этом одна из жертв запомнила, что у нападавшего были ровные зубы без дефектов. Несмотря на это, девушка опознала в Корочкине злоумышленника.

Пока подозреваемый находился под арестом, произошло еще пять нападений на пары с таким же почерком. Суд приговорил Алексея Корочкина к 20 годам лишения свободы. Обвиняемый не признал свою вину. По его словам, у него были взяты отпечатки пальцев для сравнения с отпечатками убийцы. Однако по неизвестной причине они исчезли из дела. Мужчина утверждает, что во время задержания у него взяли кровь без официального постановления. Он договорился с медицинским персоналом, чтобы материал запечатали при нем. Экспертиза не показала сходства ДНК задержанного с материалами, найденными на местах преступления.