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Пожар на территории завода на юго-востоке Москвы потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на территории завода на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Пожар на территории завода на юго-востоке Москвы потушен
© РИА Новости

По информации ведомства, пожар был полностью ликвидирован в 11:32 мск.

Отмечается, что сведений о пострадавших в результате возгорания не поступало.

Сообщение о возгорании на крыше производственного здания в Москве поступило в 10:54 мск. В момент возгорания четырехэтажное здание находилось на реконструкции. В 11:24 мск возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщал, что в городе Елань Свердловской области дотла сгорел штаб дивизии Центрального военного округа. Возгорание произошло в ночное время. Сейчас представители экстренных служб разбирают завалы.

До этого в Москве произошел пожар в гаражных боксах на территории воинской части.

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