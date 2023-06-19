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Пожар вспыхнул на территории Центрального ремонтно-механического завода в Москве

Пожар произошел на Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода на юго-востоке Москвы, поделились очевидцы.

Там в небо поднялся столб черного дыма. По предварительным данным, там воспламенилось здание, которое находится на реконструкции. Сотрудники МЧС выехали на территорию ЧП.

Площадь возгорания на крыше цеха составляет 100 квадратных метров, заявили в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что на строительной площадке военного госпиталя в Брянске началось возгорание.

По информации экстренных служб, пожар вспыхнул во время заливки плит битумом. Уточнялось, что точные причины будут установлены соответствующими службами.

В Москве произошел пожар на территории центра медицины катастроф

До этого в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде загорелась крыша дома. Возгорание началось в котельной, расположенной на крыше здания.

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