Россиянина жестоко избили охранники бара в Таиланде

Отдыхавшего в Паттайе российского туриста прилюдно избили охранники гоу-гоу-бара. Об этом пишет Bangkok Post.

Отмечается, что в 3:30 утра понедельника, 19 июня, в полицию популярного курорта Таиланда поступил сигнал о драке. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили россиянина с синяками и окровавленным лицом.

О причинах жестокого избиения путешественника полицейским рассказали очевидцы инцидента. По их словам, 33-летний мужчина выпил в баре и вышел из него, не оплатив счет, после чего за ним последовали два или три охранника. Между ними завязался спор на повышенных тонах.

В итоге работники заведения избили россиянина на глазах у других посетителей и скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего туриста отвезли в полицейский участок, где он подал жалобу на бар. В настоящее время полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности нарушителей.