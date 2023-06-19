Россияне пытались сжечь соседей из-за вытоптавших огород коров

Задержанные — 37-летний мужчина и 25-летняя женщина, проживающие в селе Колесниково. Они решили отомстить соседям, разозлившись за то, что их скот попортил посадки. Рано утром парочка пришла в соседний дом, где были 59-летняя хозяйка, ее 17-летний сын и восьмилетняя дочь. Напавшие облили их бензином и хотели поджечь, но женщина сумела дать им отпор и вызвала полицию.