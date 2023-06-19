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Двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании россиянки в подвале Москвы

В Москве двоих молодых людей 20 и 28 лет обвинили в изнасиловании 26-летней девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Двух молодых людей обвинили в групповом изнасиловании россиянки в подвале Москвы
©  Eric Ward / Unsplash

В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 131 («Изнасилование, совершенное группой лиц») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, молодые люди изнасиловали девушку 14 июня в подвальном помещении жилого дома на севере Москвы. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве судимый отец избил и изнасиловал дочь в квартире знакомого, он арестован.

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