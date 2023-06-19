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Пассажира задержали за повреждение турникета на станции метро «Авиамоторная»

Столичная полиция задержала подозреваемого в вандализме в метро, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимир Васенин.

«В полицию поступила информация, что на станции «Авиамоторная» Калининской линии Московского метрополитена мужчина разбил створки турникета, предназначенные для выхода пассажиров», - сказал собеседник агентства.

В ходе проверки оперативники вычислили злоумышленника и задержали 29-летнего мужчину на станции метро «Новослободская». Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», с фигуранта взяли обязательство о явке.

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