Столичная полиция задержала подозреваемого в вандализме в метро, сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Владимир Васенин.

«В полицию поступила информация, что на станции «Авиамоторная» Калининской линии Московского метрополитена мужчина разбил створки турникета, предназначенные для выхода пассажиров», - сказал собеседник агентства.

В ходе проверки оперативники вычислили злоумышленника и задержали 29-летнего мужчину на станции метро «Новослободская». Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм», с фигуранта взяли обязательство о явке.