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В Симферополе взорвался автомобиль с чиновником из Запорожской области

В Симферополе взорвался автомобиль с помощником вице-премьера Запорожской области Владимиром Епифановым. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Телеграм канал «Baza»

По информации Telegram-канала, Епифанов, а также его секретарь и охранник получили сильные ожоги. Машина взорвалась около 04:00 часов утра на Евпаторийском шоссе.

«Владимир Епифанов — помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от «Единой России» — ехал за рулём «Ленд Крузера», когда вдруг взорвался газовый баллон, установленный на машине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва все трое мужчин, находившихся в машине, получили тридцатипроцентные ожоги головы, туловища и рук. Охранник также получил ожоги левой ноги. Всех пострадавших госпитализировали.

За сутки до инцидента газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

Ранее советник главы республики Крым Олег Крючков сообщал, что в городе Мирный, Крым, в легковом автомобиле взорвался газовый баллон.

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