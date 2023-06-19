"Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", - говорится в сообщении.



"Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции", - сказали в ведомстве.