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Экипажи ВМФ России в Средиземном море спасли 68 пассажиров терпевшего бедствие судна

Экипажи фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота РФ и сопровождаемого им сухогруза "Пижма" спасли 68 пассажиров иностранного судна яхтенного типа "Авалон", которое потерпело бедствие в территориальных водах Греции. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью экипажами фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" Северного флота, выполняющего задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, и сопровождаемого им сухогруза "Пижма", спасены 68 пассажиров иностранного судна "Авалон", потерпевшего бедствие в территориальных водах Греции", - говорится в сообщении.

"Спасательная операция прошла успешно. Люди с потерявшего ход судна были эвакуированы на борт сухогруза "Пижма", где им оказали необходимую медицинскую помощь, и доставлены в бухту острова Калимнос для передачи на борт катеров береговой охраны Греции", - сказали в ведомстве.

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