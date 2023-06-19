Стало известно о повреждениях в Курской области после обстрелов ВСУ

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате ударов Вооруженных сил Украины по Курской области пострадали два человека, а также повреждены школа, банк, ЛЭП, магазины и сахарный завод.

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По данным портала, днем 18 июня ВСУ обстреляли "Теткинский сахарный завод", в результате чего загорелась заправочная станция.

Спустя три часа обстрелу подвергся Глушковский район, по нему было 10 артиллерийских снарядов 155-го калибра. Удары повредили здание "Россельхозбанка", школу искусств на улице Ленина, гражданский автомобиль и два магазина, один из которых полностью сгорел. Также снаряд поразил ЛЭП, в результате чего в Глушково частично нет света.

По данным Baza, в результате обстрела со стороны ВСУ 72-летний мужчина получил минно-взрывную травму, а 68-летняя женщина — рваную рану головы.

Около шести часов утра была атакована деревня Попово-Лежачи, которая находится в полутора километрах от российско-украинской границы и неподалеку от Глушково. ВСУ выпустили пять снарядов по местной электроподстанции, повреждения получили два гражданских автомобиля и один жилой дом. При обстреле никто не пострадал, сообщил Telegram-канал Baza.