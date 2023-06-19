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Устраивавшего скандалы в ресторанах экс-участника «Дома-2» выпустили из СИЗО

Калининский районный суд Челябинска освободил из СИЗО бывшего участника «Дома-2» и блогера Альфреда Джавадова, устраивавшего скандалы в ресторанах. Об этом сообщил URA.RU источник.

Устраивавшего скандалы в ресторанах экс-участника «Дома-2» выпустили из СИЗО
© Екатерина Тычинина / Сетевое издание «Мгорск.ру»

Ему изменили меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест, несмотря на ходатайство следствия, которое просило продлить срок ареста Джавадову.

В декабре 2022 года сообщалось, что на экс-участника телешоу, помимо обвинения в хулиганстве, возбудили новое уголовное дело о мошенничестве. По данным правоохранителей, он под видом оплаты штрафа незаконно взял в ресторане Челябинска деньги. Джавадов регулярно устраивал скандалы в местных заведениях, отказываясь оплачивать счет, и записывал ситуацию на видео.

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