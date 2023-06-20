В Киргизии на бензозаправке возле железнодорожной станции «Шопоков» произошел пожар. Об этом сообщает портал 24.KG со ссылкой на пресс-службу МЧС по Киргизии.

«В 16.11 к тушению пожара привлечены три расчета и оперативный штаб», — говорится в сообщении МЧС.

Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» опубликовал видео пожара. На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от места возгорания.

Кроме того, очевидцы сообщали, что перед пожаром на АЗС взорвались две цистерны с топливом. Черный столб дыма виден из всех районов города.

Ранее в Санкт-Петербурге АЗС едва не сгорела из-за пала тополиного пуха.