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В Киргизии горит автозаправка

В Киргизии на бензозаправке возле железнодорожной станции «Шопоков» произошел пожар. Об этом сообщает портал 24.KG со ссылкой на пресс-службу МЧС по Киргизии.

«В 16.11 к тушению пожара привлечены три расчета и оперативный штаб», — говорится в сообщении МЧС.

Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» опубликовал видео пожара. На кадрах видны клубы черного дыма, поднимающиеся от места возгорания.

Кроме того, очевидцы сообщали, что перед пожаром на АЗС взорвались две цистерны с топливом. Черный столб дыма виден из всех районов города.

Ранее в Санкт-Петербурге АЗС едва не сгорела из-за пала тополиного пуха.

Тополиный пух загорелся на территории автозаправки в одном из районов Санкт-Петербурга, запись происшествия появилась в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

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