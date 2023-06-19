Завершено следствие по делу бывшего замглавы МЧС России

Фигурант дела начинает ознакомление с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Гурович, «желая приукрасить действительное положение дел», сообщил руководителю МЧС Евгению Зиничеву «заведомо недостоверные сведения о готовности госпиталя к приему пациентов», хотя объект еще не мог использоваться для оказания медпомощи. Позже выяснилось, что учреждение не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. Госпиталь стоимостью 323 миллиона рублей был демонтирован, а медоборудование на сумму 1,7 миллиарда рублей передали другим больницам.