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Завершено следствие по делу бывшего замглавы МЧС России

Завершено следствие по уголовному делу бывшего замглавы МЧС России Андрея Гуровича, которого Следственный комитет России (СКР) обвиняет в превышении должностных полномочий при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Завершено следствие по делу бывшего замглавы МЧС России
© РИА Новости

Фигурант дела начинает ознакомление с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, Гурович, «желая приукрасить действительное положение дел», сообщил руководителю МЧС Евгению Зиничеву «заведомо недостоверные сведения о готовности госпиталя к приему пациентов», хотя объект еще не мог использоваться для оказания медпомощи. Позже выяснилось, что учреждение не соответствует климатическим условиям региона и проектным характеристикам. Госпиталь стоимостью 323 миллиона рублей был демонтирован, а медоборудование на сумму 1,7 миллиарда рублей передали другим больницам.

Гурович не признает своей вины. Его задержали 13 июля 2022 года и отправили в СИЗО.

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