Число пострадавших после ЧС на Каховской ГЭС достигло 110 человек

После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области и подтопления территории пострадали 110 человек, сообщили в медицинских службах.

Пострадавшие люди обращаются в основном с переохлаждением, также есть и другие травмы, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В силовых структурах сообщили, что более 1,6 тыс. человек получили материальную помощь на общую сумму 16,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек.