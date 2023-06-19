$83.65-0.3191.63+0.67

Число пострадавших после ЧС на Каховской ГЭС достигло 110 человек

После прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области и подтопления территории пострадали 110 человек, сообщили в медицинских службах.

Число пострадавших после ЧС на Каховской ГЭС достигло 110 человек
© РИА Новости

Пострадавшие люди обращаются в основном с переохлаждением, также есть и другие травмы, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В силовых структурах сообщили, что более 1,6 тыс. человек получили материальную помощь на общую сумму 16,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что число погибших в Херсонской области от последствий разрушения Каховской ГЭС возросло до 35 человек.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС .

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители