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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Около 10 взрывов прозвучало в ночь на понедельник в контролируемом украинскими силами городе Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
© РИА Новости

"Сегодня примерно с 02:45 до 03:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, суммарно было около десятка взрывов, которые были слышны во всех частях города", - написал Рогов.

Он уточнил, что "по традиции целью прилетов были объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны, места расположения боевиков ВСУ, а также склады техники и боеприпасов нацистов".

"При этом, по словам гауляйтеров Зеленского, пострадавших и погибших среди людей нет", - добавил Рогов.

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