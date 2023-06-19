Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

"Сегодня примерно с 02:45 до 03:00 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов. Как сообщают мне земляки-запорожцы, суммарно было около десятка взрывов, которые были слышны во всех частях города", - написал Рогов.