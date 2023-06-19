$83.65-0.3191.63+0.67

Источник: в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО

В Еланском гарнизоне сгорел штаб дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

СМИ: в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО
© РИА Новости

«Ночью сгорел штаб дивизии в Елани. Полыхнуло еще вечером. Сейчас разбирают завалы», — кратко рассказал собеседник агентства.

По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители