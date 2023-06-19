СМИ: в Елани сгорел штаб дивизии ЦВО

По неподтвержденной информации, на месте ЧП сейчас находятся представители командования Центрального военного округа. Что именно послужило причиной возгорания, на данный момент неизвестно. За комментарием корреспондент обратился в пресс-службу ЦВО. Ответ на данный момент не поступил.