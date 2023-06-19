$83.65-0.3191.63+0.67

Под Астраханью сняли с мели круизный теплоход

В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход «Павел Бажов» с пассажирами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Под Астраханью сняли с мели круизный теплоход
© РИА Новости

Днем в воскресенье, 18 июня, теплоход «Павел Бажов» направлялся из Перми в Астрахань и сел на мель на 2748 километре Волги.

На борту «Павла Бажова» находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, а также 60 членов экипажа. Пострадавших нет. К теплоходу направили буксир из Ахтубинска.

В МЧС уточнили, что теплоход сняли с мели ранним утром 19 июня.

«Павел Бажов» (до 1992 года - «Вильгельм Пик») впервые прибыл в пермский порт приписки в 1961 году. Был построен в Германии (ГДР), несколько раз проходил модернизацию.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители