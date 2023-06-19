Под Астраханью сняли с мели круизный теплоход

В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход «Павел Бажов» с пассажирами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Днем в воскресенье, 18 июня, теплоход «Павел Бажов» направлялся из Перми в Астрахань и сел на мель на 2748 километре Волги.

На борту «Павла Бажова» находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, а также 60 членов экипажа. Пострадавших нет. К теплоходу направили буксир из Ахтубинска.

В МЧС уточнили, что теплоход сняли с мели ранним утром 19 июня.