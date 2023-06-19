Под Астраханью сняли с мели круизный теплоход
В Астраханской области сняли с мели круизный теплоход «Павел Бажов» с пассажирами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Днем в воскресенье, 18 июня, теплоход «Павел Бажов» направлялся из Перми в Астрахань и сел на мель на 2748 километре Волги.
На борту «Павла Бажова» находятся 186 пассажиров, включая 35 детей, а также 60 членов экипажа. Пострадавших нет. К теплоходу направили буксир из Ахтубинска.
В МЧС уточнили, что теплоход сняли с мели ранним утром 19 июня.
«Павел Бажов» (до 1992 года - «Вильгельм Пик») впервые прибыл в пермский порт приписки в 1961 году. Был построен в Германии (ГДР), несколько раз проходил модернизацию.
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