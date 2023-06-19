В ФСБ заявили о попытке Киева устроить теракты против запорожских властей
В ФСБ России заявили, что спецслужба «в ходе оперативной игры» пресекла попытку украинской разведки устроить теракты против властей Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.
В ФСБ отметили, что была задержана пособница украинских спецслужб. Против нее возбудили уголовные дела о теракте и о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.
В ФСБ уточнили, что теракт готовило главное управление разведки Минобороны Украины.
Как рассказали в ФСБ, российские контрразведчики также выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил завербованными им жителями Запорожской области.
России удалось получить «исчерпывающие сведения» об операциях украинской разведки, изъять «средства совершения преступлений», а также определить каналы агентурной связи и способы финансирования.
В мае в ФСБ заявили о предотвращении теракта агентов украинской разведки против одного из руководителей Запорожской АЭС.
В ФСБ рассказали, что была разоблачена группа диверсантов, состоявшая из агентов украинских спецслужб и работавшая в Запорожской области. Двух членов группы - граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения - задержали. Против них возбудили дело о подготовке теракта и арестовали. У них изъяли готовое взрывное устройство, автоматы, боеприпасы и взрывчатку.
В ФСБ отмечали, что деятельность группы координировало главное управление разведки Украины как напрямую, так и через посредницу, находящуюся в Финляндии.