В ФСБ России заявили, что спецслужба «в ходе оперативной игры» пресекла попытку украинской разведки устроить теракты против властей Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ФСБ отметили, что была задержана пособница украинских спецслужб. Против нее возбудили уголовные дела о теракте и о незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывчатки.

В ФСБ уточнили, что теракт готовило главное управление разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ФСБ, российские контрразведчики также выявили сотрудника украинской спецслужбы, который руководил завербованными им жителями Запорожской области.

России удалось получить «исчерпывающие сведения» об операциях украинской разведки, изъять «средства совершения преступлений», а также определить каналы агентурной связи и способы финансирования.

В мае в ФСБ заявили о предотвращении теракта агентов украинской разведки против одного из руководителей Запорожской АЭС.

В ФСБ рассказали, что была разоблачена группа диверсантов, состоявшая из агентов украинских спецслужб и работавшая в Запорожской области. Двух членов группы - граждан Украины 1984 и 1979 годов рождения - задержали. Против них возбудили дело о подготовке теракта и арестовали. У них изъяли готовое взрывное устройство, автоматы, боеприпасы и взрывчатку.